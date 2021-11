Non riescono a contattarlo e chiamano i soccorsi: il 48enne è morto in casa

Il tragico ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 48 anni, morto nella sua casa ad Empoli, è avvenuto oggi (16 novembre) verso mezzogiorno.

A dare l’allarme sono stati gli amici, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine.

Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’appartamento, trovando l’uomo ormai deceduto.

Il corpo era nella camera da letto, nessun segno di violenza, come confermato dal comandante dell’Arma di Empoli, tenente colonnello Daniele Riva.

Avvisato il Pm di turno, ha dato il nulla osta e il corpo è stato trasferito al reparto di medicina legale a Careggi, in attesa dell’esame autoptico, anche se, da un primo esame, si presume che il 48enne sia morto per cause naturali.