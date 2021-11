Cade da tre metri, grave una donna di 35 anni

E’ caduta da circa tre metri di altezza. E’ in gravi condizioni una donna di 35 anni, caduta a San Donato di Santa Maria a Monte, nel pomeriggio di oggi (20 novembre).

Un incidente avvenuto per cause in corso di accertamento ma che ha fatto scattare subito l’allarme. Il 118 ha inviato sul posto una automedica e un’ambulanza infermieristica di Pontedera. La donna è stata portata poi al pronto soccorso di Cisanello.