Controlli dei carabinieri a Pisa, tre denunce

Servizio straordinario di controllo nel centro storico di Pisa.

I carabinieri, con anche i cani del centro cinofilo di San Rossore, hanno svolto numerosi controlli nella vie principali del centro storico, in particolare vicino alla stazione ferroviaria. Sono state identificate e controllate numerose persone.

Un cittadino tunisino di 40 anni è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti per aver ceduto tre grammi di hashish ad un giovane del posto il quale, a sua volta, è stato segnalato quale assuntore.

Un altro cittadino tunisino di 41 anni è stato denunciato per il possesso di un coltello multiuso e segnalato per la detenzione per uso personale di circa un grammo di eroina.

Sempre a seguito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato fermato e denunciato un cittadino senegalese di 26 anni, trovato in possesso di 3 grammi di hashish, già suddivise in dosi e pronte per essere cedute.

Altre sei persone sono state portate in caserma per essere sottoposte alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento.