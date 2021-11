Questo non è amore: gazebo della polizia a Pontedera contro la violenza alle donne

Gazebo della questura di Pisa oggi (20 novembre) a Pontedera, in piazza Curtatone e Montanara, in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un evento nll’ambito della campagna nazionale della polizia di Stato denominata ‘Questo non è amore‘ con la finalità di informare la cittadinanza sulle cautele ed i presidi normativi per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Numerose le donne, soprattutto giovani, che hanno visitato il gazebo della polizia di Stato e che hanno ritirato le brochure informative e chiesto informazioni alle poliziotte del commissariato e della questura sugli strumenti per prevenire e perseguire la violenza di genere.

Prossimo appuntamento a Volterra.

Ulteriori tappe sono in programma nell’intera provincia pisana nel 2022.