Vaccini anti Covid, l’Iss: la protezione dopo 6 mesi dalla seconda dose cala dal 95% all’82%

Dopo 6 mesi dalla seconda dose il vaccino anti Covid perde l’efficacia: la protezione passa dal 95 a 82%.

La protezione dal contrarre il virus, invece, dopo 6 mesi dalla seconda dose, dal 79 al 55%.

Lo rende noto, nel report settimanale, l’Iss, istituto superiore di sanità.

Dati, questi, che riguardano tutte le fascie di età e che giustificano la necessità fare la terza dose per evitare di essere contagiati da forme gravi del Coronavirus.

Il tasso di mortalità tra i non vaccinati, secondo il reporto dell’Iss, è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro sei mesi e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi (11 per 100,000). Nell’ultimo mese il 64,0% dei ricoveri in terapia intensiva e il 45,3% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose.