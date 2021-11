Controlli nelle zone della movida, multati due locali

Controlli antiassembramento a Pisa nelle zone della movida.

Il servizio è stato effettuato da pattuglie della questura e del reparto prevenzione crimine della polizia di Firenze; della compagnia dei carabinieri di Pisa, della Guardia di finanza, presente anche con i cani antidroga e dalla polizia municipale. Coinvolti nel dispositivo anche la polizia ferroviaria ed una pattuglia della polizia stradale, che ha effettuato posti di controllo sull’Aurelia.

Sotto la lente le aree di piazza delle Vettovaglie, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via San Martino, xorso Italia, la zona della stazione e i lungarni nonché gli accessi alle aree indicate.

Alla fine sono state 174 le persone e 26 i veicoli controllati. Due su quattro gli esercizi commerciali sanzionati amministrativamente per aver venduto sostanze alcoliche in contenitori di vetro per asporto, contravvenendo alla relativa ordinanza sindacale: un minimarket dei lungarni ed un minimarket della zona di San Martino. Segnalati inoltre come assuntori due giovani, pizzicati in zona Vettovaglie rispettivamente con 5 grammi di hashish e con 0,4 grammi di eroina.

La pattuglia della polizia stradale ha elevato infine 8 contravvenzioni al codice della strada; a 8 guidatori è stato effettuato l’etilometro, con un fermo amministrativo e una patente ritirata ad un neopatentato per guida in stato di ebrezza; effettuato anche un sequestro amministrativo di un ciclomotore senza targhe e assicurazione.