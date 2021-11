Lutto a Castelfranco per la morte del ristoratore Remo Pucci

Lutto nel mondo della ristorazione per la morte all’età di 73 anni di Remo Pucci, titolare della storia pizzeria di Castelfranco, gestita prima in via De Gasperi, poi in piazza Lelio Basso.

Immediato il cordoglio in tutto il paese, dove era molto conosciuto.

La camera ardente è allestita alla cappellina dei caduti di piazza Vittorio Veneto e i funerali avranno luogo martedì (23 novembre) alle 10 nella chiesa di San Pietro Apostolo. Dopo la funzione sarà tumulato nel locale cimitero. La famiglia, per l’occasione, chiede di destinare le offerte alla Caritas.

