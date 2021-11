Rave party al Calambrone, identificati in 50

Rave party al Calambrone, in via dei Porcari, ai confini con la provincia di Livorno.

Decine di persone, provenienti da città toscane, hanno invaso un terreno di proprietà privata. La zona interessata è costituita da un terreno dove insiste un vecchio casolare abbandonato individuato come punto di incontro e di svolgimento dell’evento. Sono stati immediatamente attivati, intorno all’1,40, dei servizi, coordinati dalla questura insieme a personale dei carabinieri competenti per zona, volti a cinturare l’area oggetto di interesse per contenere l’arrivo di ulteriori afflussi di partecipanti, attraverso mirati posti di blocco presidiati da personale della polizia e dei carabinieri, che hanno provveduto a respingere l’arrivo di un altro centinaio di partecipanti all’evento lungo la notte e la prima mattinata.



Le poche decine di persone che erano rimaste all’interno della struttura sono state fatte defluire fino al totale allontanamento. Sono state identificate circa 50 persone, tra le quali quattro organizzatori, trovati in possesso dell’attrezzatura, sottoposta a sequestro dai carabinieri che procedono per gli aspetti di polizia giudiziaria.