Dopo l’incidente con un altro veicolo, l’auto ha tirato dritto ed è finita sulla rotatoria. Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, l’incidente tra i due veicoli è successo attorno alle 13 di oggi 22 novembre a Santa Croce sull’Arno.

L’auto si è fermata sul prato della rotatoria di viale Di Vittorio a Santa Croce sull’Arno. Una persona, un ragazzo di 34 anni, è stata soccorsa dal personale inviato dal 118 per alcuni lievi traumi.

Foto 2 di 2



Sul posto anche la polizia municipale.

(Notizia in aggiornamento)