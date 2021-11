Alcuni residenti della zona hanno segnalato il cumulo di rifiuti spuntato da un giorno all’altro. Abbandonati tra le piante, nei boschi delle Cerbaie, c’erano un materasso e alcuni mobili lasciati lì da un furgone, risultato intestato a una azienda di Fucecchio.

Lo hanno scoperto gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che hanno letto la targa grazie alla presenza delle telecamere installate dal Comune di Fucecchio. Il titolare della ditta responsabile dell’illecito rischia una denuncia penale ai sensi degli articoli 192 e 256 del codice dell’ambiente (la pena prevista è da 3 mesi a un anno) o in alternativa una sanzione amministrativa di 6.500 euro, oltre alle spese per il corretto smaltimento dei rifiuti.

“Il contrasto – specifica il comandante della Municipale dell’Unione Massimo Luschi – ai reati ambientali è un’operazione che rientra tra le attività quotidiane che svolgiamo con il pattugliamento del territorio. Abbiamo un’attenzione specifica per questo genere di reati che riteniamo molto gravi perché incidono sulla collettività e sulla qualità ambientale dei nostri territori. La nostra azione in questo periodo è particolarmente incisiva su questo versante anche perché è assolutamente inspiegabile il comportamento di chi abbandona i rifiuti: oggi ci sono tutte le condizioni, sia per i cittadini che per le aziende, per smaltire correttamente i rifiuti”.

“Mi chiedo – dice il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli – come sia ancora possibile che qualcuno preferisca rischiare una sanzione e una denuncia penale piuttosto che smaltire correttamente i rifiuti al centro di raccolta. Non solo non si preoccupano del danno che compiono nei confronti dell’ambiente ma non si rendono neppure conto dei guai a cui vanno incontro. Oggi siamo in grado di individuare i mezzi che transitano in queste zone grazie alle telecamere a lettura di targa che abbiamo posizionato su molti incroci nella zona collinare delle Cerbaie e farla franca è sempre più difficile soprattutto quando, come in questo caso, c’è anche la collaborazione dei cittadini. Cittadini che meritano un plauso e che invito sempre più spesso a segnalarci situazioni di questo tipo in modo da darci la possibilità di svolgere le indagini. Insieme possiamo fare molto contro il degrado e l’illegalità”.

Nel territorio comunale di Fucecchio, nell’anno in corso sono state ben 63 le pratiche istruite dalla Municipale per veicoli abbandonati, di cui 12 sequestrati e 16 demoliti a seguito di ordinanza. Gli altri sono stati ritirati o demoliti dai proprietari.