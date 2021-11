Nuovo problema per i pini di parco Aldo Moro a Santa Croce sull’Arno lungo viale Di Vittorio. Nella serata di oggi martedì23 novembre, forse a causa della condizioni meteo degli ultimi tempi, si sono staccati alcuni pesanti rami dei pini che costeggiano il Viale.

La cosa ha messo in allarme alcuni residenti che visti i rami caduti e altri pericolanti si sono rivolti ai vigili del fuoco, intervenuti con un’autoscala e altri mezzi per mettrere in sicurezza i rami instabili.

Foto 3 di 7













I pompieri arrivati sul posto infatti hanno provveduto a verificare la situazione degli alti alberi e a tagliare le parti che minacciavano di cadere al suolo, che se fossero finiti su una persona, sicuramente le avrebbero causato conseguenze non trascurabili.