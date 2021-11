Scuole occupate a Pisa: arrivano polizia e carabinieri

Nelle prime ore di questa mattina 23 novembre alcuni studenti del Pacinotti, del Galilei, del Gambacorti (che ospita anche alcune aule dell’Alberghiero) e del Santoni di Pisa hanno tentato di occupare la scuola.

Occupazioni scongiurate grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri.

All’It Pacinotti di via Croce un esiguo numero di alunni ha tentato di barricarsi all’interno. I docenti hanno chiamato il 112 e l’arrivo della polizia ha impaurito studenti e studentesse occupanti, che sono fuggiti. Pochi i danni, mentre le lezioni sono state sospese per ripristinare e sanificare le aule.

Anche al Classico Galilei di via Croce c’è stato un tentativo. Dodici studenti sono stati identificati dai carabinieri, poi congedati. Le lezioni di oggi sono sospese per sanificare la scuola.

All’It Santoni di largo Marchesi alcuni ragazzi si sono barricati al primo piano ma, in breve tempo e autonomamente, hanno deciso di lasciare la struttura. Le attività scolastiche sono riprese dopo le 10.

Alla succursale Gambacorti in via Possenti le lezioni sono iniziate regolarmente anche se nella notte c’è stato un tentativo di occupazione.