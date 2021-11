Ubriaco alla guida di una moto: patente ritirata e denuncia

Durante i controlli sulla circolazione stradale, effettuati dai carabinieri di Signa ieri (22 novembre) in tarda serata, è stato denunciato un 55enne della Romania, trovato alla guida di una moto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

L’uomo, in via Roma, è andato a sbattere contro un veicolo che lo precedeva e stava effettuando una manovra di svolta.

Per lui ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza.