Sigarette a minorenni, chiuse due tabaccherie a Pisa

Sanzionate dalla Municipale due tabaccherie del centro storico di Pisa per vendita illegale di tabacco a minori di 18 anni. Mille euro di multa e 15 giorni di chiusura sono la pena per i titolari delle due attività che non hanno saputo giustificare adeguatamente l’omesso controllo dell’età dell’acquirente, palesemente minorenne.

L’attività è partita dalla denuncia di una madre che lamentava il regolare e continuo smercio di sigarette alla propria figlia tredicenne, permettendo al personale della polizia municipale e del reparto di Pg gli opportuni controlli.

“E’ un dato positivo il trend in aumento delle persone che si rivolgono alla Municipale per denunciare situazioni che permettono pronto intervento e immediata risoluzione dei problemi – afferma il primo cittadino – soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori”.