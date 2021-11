Auto fuori strada a Montecalvoli

Stava percorrendo la via Francesca sud a Montecalvoli di Santa Maria a Monte. Quando l’auto è uscita di strada, per cause e con dinamica in corso di accertamento. La persona alla guida del veicolo è riuscita ad uscire da sola ma sono state comunque necessarie le cure del 118.

Alla richiesta d’aiuto, è stata inviata sul posto la Misericordia di Pontedera.

(Notizia in aggiornamento)