Fermato con 10 ovuli di cocaina finisce in manette

I carabinieri di Scandicci, nel pomeriggio del 23 novembre scorso, lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Si tratta di un 31enne di origini marocchine, notato transitare in via Baccio da Montelupo, che è stato bloccato in un parcheggio e trovato con 10 ovuli di cocaina e 400 euro in contanti.

L’arresto del pusher è stato convalidato ieri (24 novembre) e il giudice gli ha imposto l’obbligo di firma in un comune dell’empolese.