Esce dal carcere di Volterra e viene imbarcato su un volo per Tirana: divieto di tornare in Italia per 10 anni

Gli uomini della questura di Pisa, ieri (26 novembre) hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un 38enne dell’Albania, appena scarcerato da Volterra dove era recluso per scontare una pena di oltre 10 anni per reati legati alla droga, armi e contro la persona.

L’uomo è stato accompagnato alla frontiera area di Pisa e imbarcato su un volo per Tirana, con divieto di rientro in Italia per i prossimi 10 anni.