La variante Omicron è arrivata anche in Italia: contagiato un uomo di ritorno dal Mozambico

La variante Omicron arriva anche in Italia, dopo il caso del Belgio, i due dell’Inghilterra e un contagio sospetto in Germania.

Il contagio è stato confermato in un cittadino campano rientrato dal Mozambico. Contagiata anche tutta la famiglia, composta di 5 persone.

“È stata identificata una sequenza nella piattaforma ICoGen riconducibile a quella nota ora come variant of concern (Voc) e definita ieri dall’Oms come Omicron – spiega in una nota l’Iss -. Sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici”.