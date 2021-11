Variante Omicron: Pfizer al lavoro per studiare eventuali modifiche al vaccino contro il covid

La nuova variante del Covid, la Omicron, conosciuta anche con il nome tecnico B.1.1.529, preoccupa per la sua capacità di diffusione e per la sua resistenza ai vaccini.

Poche, al momento le informazioni a disposizione sulla variante isolata in Africa che ha oltre 30 mutazioni e, per questo motivo, sarebbe più resistente ai vaccini attualmente in uso: contagiosa e di rapida diffusione.



In Sudafrica con 2828 contagi in un solo giorno (ieri 26 novembre) della nuova variante i dati sono stati giudicati dall’Oms “vertiginosi”.

Omicron è arrivata anche in Europa con un caso in Belgio, oltre a un caso sospetto in Germania. Due, invecce, i casi in Inghilterra.

Tra i casi registrati di variante Omicron ci sono anche persone vaccinate con la terza dose.

Pfizer è al lavoro per studiare la nuova variante sudafricana e valutare eventuali modifiche al vaccino contro il Covid

I sintomi sono febbre, tosse, mal di gola e di testa, problemi di respirazione, spossatezza, affanno e perdita di gusto e olfatto. Gli stessi del Covid 19.

L’appello che arriva da molti paesi è quello di una vaccinazione universale: le varianti nuove nascono quando il virus circola.