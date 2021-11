Alcol fuori orario, locale sanzionato. 4 denunce per guida ubriachi

Controlli a tappeto nel fine settimana a Pisa come disposto in seno al comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica.

All’operazione hanno partecipato polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia ferroviaria e municipale, coordinate da un funzionario della Questura. Il bilancio complessivo della due giorni di controlli straordinari, che specie la nottata appena trascorsa non ha registrato assembramenti complice anche il tempo inclemente

Il bilancio parla di 173 persone controllate e 47 veicoli controllati. Tra questi, la Polizia Stradale ha denunciato ben 4 persone, sottoposte a controllo con etilometro, perché trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica, sequestrando inoltre anche 2 veicoli. Si tratta di giovani dell’ hinterland pisano e 1 lucchese, controllati sull’ Aurelia in serata e diretti in centro a Pisa.

55 esercizi commerciali monitorati, di cui uno sanzionato dalla polizia municipale per vendita di alcolici da asporto oltre l’ orario consentito. Un 32enne di origini ungheresi è stato invece segnalato come assuntore dalla Polfer dopo essere stato trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana, all’esito di un controllo sui viaggiatori in arrivo in stazione a Pisa in concomitanza della movida.

Un 27enne è stato invece denunciato dalla Questura per ricettazione perché trovato in possesso di un maxiscooter risultato rubato alcune settimane fa in città: Il mezzo è stato sequestrato e sarà restituito, previo nulla osta della Procura, al proprietario. 2 i minori rintracciati, di 10 e di 11 anni, il cui indebito allontanamento da casa era stato segnalato in serata, intorno alle 22 in zona stazione dalla Polfer e riaffidati ai genitori.