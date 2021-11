Covid, quasi pronto il vaccino contro la variante Omicron

Quasi pronto un vaccino contro la variante Omicron del Covid: il prodotto è stato messo a punto da Takis e Rottapharm Biotech.

“In poche settimane saremo in grado di testarlo nei modelli preclinici – ha spiegato l’amministratore delegato e direttore scientifico dell’azienda, Luigi Ausiricchio -. Grazie a tutto quello che abbiamo imparato dall’inizio della pandemia, abbiamo disegnato il vaccino Covid-eVax, versione Omicron in poche ore. Negli scorsi mesi abbiamo generato quasi in tempo reale modifiche di Covid-eVax contro le varianti Alpha, Beta, Gamma, Delta e tante altre, dimostrandone l’immunogenicità in modelli animali. A differenza delle precedenti varianti, Omicron presenta un alto numero di mutazioni nuove, per questo motivo è difficile prevedere se i vaccini attuali siano ancora protettivi: ecco perché ci stiamo muovendo il più velocemente possibile per adattare il nostro vaccino anche contro questa variante”-

Esiste però un problema di carattere economico e si attendono finanziamenti, magari attingendo al Pnrr.