Drastico calo delle temperature in tutta la Toscana. Da stasera (29 novembre) e fino a domani mattina (30 novembre) scenderanno ampiamente sotto lo zero.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 20 di oggi alle 10 di domani, per la possibile formazione di ghiaccio un po’ in tutta la regione e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni degli ultimi giorni.