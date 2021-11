Dietrofront, niente dad se in classe c’è un solo positivo: nota esplicativa del governo dopo la circolare

Dietrofront, rispetto alla circolare: niente didattica a distanza se in classe c’è un solo positivo.

“Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato – precisano fonti di governo spiegando che, alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe

“Solo chi va in isolamento farà didattica a distanza, la classe continua in presenza”, è quanto contenuto in una nota esplicativa di chiarimento a firma ministero della salute e dell’istruzione che supera la circolare emanata ieri.