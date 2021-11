Mezzo pesante si ribalta su un fianco, camionista ferito

Mezzo pesante si ribalta sul fianco: il camionista, un 50enne, estratto dall’abitacolo, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

È accaduto ieri sera (29 novembre) nel comune di Fucecchio, nella frazione di San Pierino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, per estrarre dall’abitacolo il conducente. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi del sinistro stradale.

Fortunatamente per il camionista solo qualche lieve ferita: è stato condotto in ambulanza in codice verde all’ospedale San Giuseppe di Empoli.