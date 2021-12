Auto nel fosso all’Arnaccio, due bambini tra i feriti

Un’auto è finita nel fossato dopo un incidente con un’altra autovettura all‘Arnaccio, nel comune di Cascina. E’ successo nella mattina di oggi 1 dicembre.

Il ponte è al momento chiuso per consentire i soccorsi ma anche per il tempo necessario a ripulire la carreggiata dall’olio. Nell’incidente sono rimaste ferite 5 persone, compresi 2 bambini: in 4 persone viaggiavano nella stessa auto che poi è finita nel fossato. Sono rimasti tutti coscienti e nessuno è rimasto incastrato tra le macerie. I due adulti e i due minori sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello con diversi traumi ma non in pericolo di vita, all’apparenza.