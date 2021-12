Incidente in FiPiLi, code da San Miniato

L’incidente è successo all’altezza di Santa Croce sull’Arno ma le code in FiPiLi iniziano già a San Miniato. Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un’auto è rimasta di traverso sulla carreggiata prima dell’uscita di Montopoli Valdarno della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, in direzione mare.

L’incidente è successo intorno alle 11,30 di oggi 1 dicembre. Nell’impatto è rimasta ferita una persona, trasportata per accertamenti all’ospedale San Giuseppe di Empoli.