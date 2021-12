Prelevano al bancomat e fanno acquisti con una carta rubata: denunciati

Sono finiti nei guai, denunciati dai carabinieri di Cerreto Guidi, un 39enne e un 33enne italiani. L’accusa è utilizzo indebito di carte di credito e ricettazione.

Nella giornata dello scorso 26 settembre, i militari hanno ricevuto una denuncia da parte di un 48enne residente a Cerreto Guidi che aveva subito un furto all’interno della propria autovettura, in particolar modo di una carta Bancoposta.

La conseguente attività d’indagine condotta dai militari ha consentito di individuare i due che, in un primo momento hanno effettuato un indebito prelievo di contanti ad uno sportello Atm di Poste Italiane dell’Empolese – Valdelsa e successivamente hanno utilizzato la carta per acquisti in più esercizi commerciali della Toscana, per un importo complessivo di circa 2.000 euro.