Ci sono stati due incidenti stradali, nell’arco di 12 ore, a Fucecchio, in altrettanti incroci teatro spesso di sinistri anche spettacolari. Il primo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18,30 in viale Buonarroti all’incrocio con via Leonardo da Vinci e ha visto coinvolte due vetture, una delle quali è finita contro il muro di cinta di un’abitazione abbattendolo anche i cartelli della segnaletica stradale.

Il conducente, un 36enne è stato trasportato con fratture al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto per gli accertamenti e rilievi di legge è intervenuta una pattuglia del nucleo Valdarno ovest di stanza a Fucecchio della polizia locale dell’Unione dei Comuni che avrà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo la primissima ricostruzione però, come avviene molto spesso in quel punto, una delle due vetture non avrebbe rispettato il segnale di stop posizionato su via Leonardo da Vinci ed evidenziato da un lampeggiante arancione posizionato alcuni anni fa proprio per il continuo ripetersi di incidenti. Il muretto e la segnaletica divelta sono state messe in sicurezza direttamente dal personale della Municipale intervenuto.

L’altro incidente si è verificato questa mattina 2 dicembre alle prime luci dell’alba, all’incrocio tra via Battisti e via Tea, a pochi passi dal distretto dove ha sede il nucleo territoriale Valdarno ovest della municipale dell’Unione e teatro molto spesso di sinistri stradali nelle prime ore del mattino quando il semaforo è lampeggiante.

Sono rimasti coinvolti un autocarro e una vettura. La dinamica è tutta da chiarire anche perché la viabilità su quell’incrocio è regolata da un impianto semaforico che, considerata l’ora, potrebbe essere stato anche non attivo ossia lampeggiante e in questo caso vale la precedenza stabilita dalla segnaletica verticale.