Ispezioni anti covid della Polizia, controllati 80 green pass

Sono state controllate circa 80 persone, tutte in possesso di regolare green pass. Soltanto per una di loro sono state riscontrate alcune anomalie di altro genere, che saranno oggetto di successivi controlli e verifiche.

E’ stato un mercoledì sera di controlli congiunti quello trascorso, da parte del commissariato di Polizia e della Polizia locale, per verificare il rispetto delle normative anticovid, a tutela della salute pubblica. In tarda serata, ieri 1 dicembre, personale del commissariato di Pontedera e della polizia locale hanno fatto numerosi controlli alle attività di bar e ristoranti per verificare se venissero o meno rispettate le norme anticovid.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. L’inosservanza delle norme anti covid comporta una sanzione che può variare da 400 a 600 euro, mentre per il titolare di un’attività, oltre alla sanzione di 400 euro c’è la chiusura sino a 5 giorni e successivamente l’applicazione da parte della Prefettura di una chiusura di ulteriori giorni 30.

Nella stessa serata sono state messe in campo ulteriori pattuglie che hanno controllato le frazioni per prevenire eventuali furti in abitazione.