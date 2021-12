Si asfalta la FiPiLi fra gli svincoli di Montopoli e Santa Croce sull’Arno: chiusura per una notte

Chiusa per una notte la FiPiLi fra gli svincoli di Montopoli e Santa Croce sull’Arno in direzione Firenze per operazioni di asfaltatura.

L’ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della intera carreggiata in direzione Firenze tra lo svincolo di Montopoli Valdarno e lo svincolo di Santa Croce sull’Arno dalle 22 di oggi (2 dicembre) alle 6 di domani mattina.