Migliaia di immagini e video pedopornografici: arrestato un 57enne del Cuoio

Deteneva migliaia di immagini e video pedopornografici: arrestato dalla polizia postale un 57enne della zona del Cuoio. Un uomo di 57 anni della provincia di Pisa è stato arrestato dalla polizia Postale e delle comunicazioni di Firenze a seguito di una segnalazione della polizia canadese, veicolata da Europol.

Sulla rete internet erano stati scaricati dal 2019 migliaia di file dai contenuti pedopornografici attraverso una nota applicazione di messaggistica istantanea che non richiede, per il suo funzionamento, l’inserimento di un numero telefonico ma solo nome utente e password. Questa modalità favorisce purtroppo il proliferare di account anonimi o fake, soprattutto in un periodo di emergenza epidemiologica caratterizzato da un aumento esponenziale di crimini informatici legati alla pedopornografia online.

Gli specialisti della Postale di Firenze, con costanza e determinazione, hanno analizzato le centinaia di informazioni fornite dalla segnalazione e rintracciato quattro utenti toscani, tutti coinvolti in condotte di divulgazione di materiale pedopornografico.

A seguito di specifiche tecniche di investigazione informatiche, l’autorità giudiziaria fiorentina ha emesso 4 provvedimenti di perquisizione, che sono stati eseguiti tra il 30 novembre e il primo dicembre scorso nelle province di Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa.

L’analisi dei supporti informatici sequestrati, a seguito delle perquisizioni, ha permesso di rinvenire ingente quantità di immagini e video a carattere pedopornografico soprattutto nella disponibilità del cinquantasettenne pisano che utilizzava, con sistemi di anonimizzazione, un social network ceco, poco noto.

In particolare, gli agenti della polizia postale durante le fasi di perquisizione sono riusciti a rinvenire un cellulare di proprietà dell’uomo, ben occultato all’interno di un camion utilizzato per il lavoro. Nello smartphone erano presenti 8000 immagini e 460 video, tutti riproducenti atti sessuali nei confronti di bambini in tenera età.

Il cinquantasettenne, recidivo per reati della stessa specie, è finito in manette ed è stato portato in carcere a Pisa.