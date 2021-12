Non indossa la mascherina, chiuso il locale a Pontedera

Un esercizio pubblico di Pontedera è stato multato perché un dipendente non indossava la mascherina. Dovrà anche rimanere chiuso per 3 giorni. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Pontedera, impegnati nel controllo per il rispetto delle normative anti contagio da covid 19.

Nel pomeriggio di ieri 2 dicembre, il personale ha controllato 5 esercizi pubblici tra cui un circolo. Sanzionato un avventore che non aveva il green pass e il titolare dell’attività per mancanza del controllo.