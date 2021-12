Task force a Pisa nel fine settimana: vendita di alcolici fuori orario, droga e automobilisti sottoposti all’alcoltest

Controlli nel fine settimana a Pisa, nella notte appena trascorsa e in quella tra venerdi e sabato, come disposto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e finalizzati anche ad evitare assembramenti nel centro storico.

In azione gli uomini della questura, la Polfer, la Polstrada, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani.

169 persone controllate e 22 veicoli controllati sono il bilancio della task force.

La polizia stradale ha elevato una contravvenzione e sottoposto all’alcoltest tre automobilisti, risultati negativi.

Gli esercizi commerciali monitorati sono stati 23, di cui uno sanzionato dalla Municipale per vendita di alcolici da asporto fuori dell’orario consentito.

Ai controlli hanno partecipato anche i cani delle fiamme gialle.

Il dispositivo interforze ha passato al setaccio piazza delle Vettovaglie, dove i 4 zampe anti droga hanno consentito di segnalare al prefetto tre giovani pisani trovati con 10 grammi di hashish.