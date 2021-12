Auto nel fosso a Bientina

Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, un’auto è finita in un fosso a Bientina. Non erano ancora le 17 di oggi 6 dicembre quando è avvenuto l’incidente, nel quale è rimasta ferita una persona.

Il medico e gli operatori sanitari intervenuti hanno soccorso un uomo di 66 anni di Grosseto che è stato trasportato al pronto soccorso di Pontedera.