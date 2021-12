Green pass, boom di download nelle ultime ore

Boom di download di green pass nelle ultime ore. Come noto da oggi (6 dicembre) sono in vigore le nuove regole, valide fino al prossimo 15 gennaio. Con un distinguo tra chi è vaccinato, o guarito, e chi invece non si è sottoposto a vaccinazione

I green pass scaricati, tra quelli base e quelli rafforzati, sono stati 1 milione e 300 mila.

Dai dati del governo sono stati 968.069 i green pass scaricati ieri (5 dicembre) per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli dopo un tampone e 5.369 per la guarigione dal Covid.

Per chi si è vaccinato da meno di 6 mesi il green pass diventa automaticamente green pass rafforzato, senza necessità di scaricarne uno nuovo.