Droga, soldi e una pistola nel motorino rubato

I carabinieri di Capraia e Limite lo hanno fermato mentre era in sella ad uno scooter, trovato con la droga l’uomo è finito in manette.

Durante il controllo l’uomo si è subito mostrato nervoso ed agitato, insospettendo così i carabinieri che hanno proceduto ad accurati accertamenti.

Tale operazione ha permesso di rinvenire 60 grammi di hashish, 50 di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola scacciacani e ben 550 euro in banconote di vario taglio, denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

A seguito di ulteriori controlli, inoltre, è stato possibile accertare che il motociclo sul quale l’uomo viaggiava risultava esser stato rubato a Firenze nel mese di agosto.

Scattato subito l’arresto, il ventenne è stato accompagnato in caserma ove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi (7 dicembre).