Green pass e controlli anti Covid della polizia a Pisa: solo tre le sanzioni

Controlli anti Covid: nella giornata di ieri (6 dicembre), primo giorno dell’entrata in vigore del nuovo green pass, a Pisa si è svolta l’attività disposta con apposita ordinanza del questore concernente i servizi straordinari del territorio per vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. come deciso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dalla sola polizia di Stato sono stati controllate 461 persone e 4 esercizi commerciali. Tre le sanzioni elevate per violazione del decreto legge 52 del 2021. In generale, fanno sapere dalla questura, si è ravvisata collaborazione da parte dei cittadini.