Ruba videogiochi da MediaWorld e finisce in manette

Ruba videogiochi in un centro commerciale a Empoli, arrestato dai carabinieri.

Ad ammanettare il ladro, ieri (6 dicembre) da Media World, sono stati i militari dell’Arma.

A finire in manette è stato un 35enne, che eludendo i controlli della videosorveglianza, aveva sottratto alcuni videogiochi per console Nintendo Wii dagli scaffali del negozio e li aveva nascosti all’interno della propria giacca.

Sottoposto ad accertamenti, l’uomo è stato quindi trovato in possesso della merce rubata, del valore di circa 180 euro e, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi (7 dicembre)