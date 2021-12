Covid e obbligo vaccinale, Speranza: “Legittima la discussione in corso”

“Sull’obbligo vaccinale c’è una legittima discussione in corso. È legittima la posizione dell’Oms, della Germania e dell’Austria che stanno aprendo una discussione, io insisto sul punto che il vaccino è il vero strumento essenziale. Tutte le strade che aiutano la copertura vaccinale sicuramente aiutano a tenere sotto controllo la curva epidemiologica”.

Sono le parole del ministro alla salute Roberto Speranza a margine del Consiglio Salute che si è tenuto a Bruxelles.

Speranza ha anche ricordato che in Italia l’obbligo vaccinale esiste già per alcune categorie di lavoratori, come il personale sanitario, scolastico e le forze dell’ordine.

Difficile ipotizzare, al momento, se l’obbligo possa estendersi anche ad altre categorie. Tutto dipende da come andrà nei prossimi giorni la campagna vaccinale, che dopo il decreto del super green pass ha visto un boom di vaccinazioni e dalla curva dei contagi.