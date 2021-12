Cani nel fango e senza adeguato riparo, multato il proprietario a Fucecchio

Due cani erano tenuti in condizioni di salubrità pessime a Fucecchio, secondo gli agenti che li hanno trovati, senza una tettoia e su di un terreno fangoso. E, così, è scattata la sanzione amministrativa con relativa ordinanza a carico del proprietario di obbligo di dotare i due animali di un adeguato ricovero come prescritto dal regolamento comunale per la tutela degli animali da affezione. Il fatto è venuto a galla a seguito di due interventi della polizia municipale del nucleo Valdarno ovest dell’Unione dei Comuni.

In un terreno nel territorio del comune di Fucecchio, dentro un recinto, si trovavano i due cani che come unico riparo disponevano di un contenitore di plastica bianco tipo quelli utilizzati nell’industria conciaria con all’interno un po’ di fieno e, tranne un bancale rialzato con mattonelle di graniglia nei pressi del contenitore, spiega l’ordinanza, i due cani si muovevano su un terreno fangoso per la pioggia. In origine i due animali si trovavano in strutture oggetto di procedimento amministrativo per la verifica della regolarità edilizia che erano stati demoliti.

Una situazione quindi in palese violazione del regolamento per la detenzione e tutela degli animali di affezione che prevede norme ben precise come ad esempio una superficie cementata e chiusa su tre lati di otto metri quadrati provvista di una protezione impermeabile dalle intemperie.

Il Comune di Fucecchio inoltre, si è mostrato a disposizione alla cessione dei due animali al canile con spese ovviamente a carico del proprietario che, come detto entro 15 giorni, a scanso di denuncia all’articolo 650 del codice penale, dovrà dare ai suoi due animali un ricovero adeguato e conforme alle prescrizioni del regolamento. Vista la situazione descritta nell’ordinanza, non è da escludere che il proprietario dei due cani possa essere passibile anche di una denuncia per maltrattamento di animali.