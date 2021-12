“I controlli ci sono stati, ci sono e ci saranno, espressi al massimo delle nostre forze. Fortunatamente registriamo grande senso di responsabilità”. Si esprime così la prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro in occasione del primissimo bilancio sui controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19.

Una riga che viene tirata a meno di una settimana dall’inizio dei controlli, che hanno riguardato il rispetto di tutte le misure di contenimento del Covid, anche con riferimento alle principali novità introdotte recentemente dal governo, quali il possesso del green pass rafforzato necessario per l’accesso a determinate attività o servizi, tra cui i ristoranti al chiuso, le discoteche, gli stadi e i palazzetti dello sport e gli spettacoli aperti al pubblico.

“Un piano – dichiara il prefetto – risultante di ben due comitati fatti prima e dopo le nuove direttive governative, ai quali hanno partecipato tutti i sindaci della provincia e numerose organizzazioni come Autolinee Toscane, Cna, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e altri. Il risultato più importante é registrare un sostanziale equilibrio nella distribuzione delle forze. A differenza dell’anno scorso, quando determinati controlli avvenivano con un rallentamento di tutte le altre attività ordinarie, adesso il monitoraggio sul rispetto delle regole per contrastare il contagio vanno di pari passo al nostro normale lavoro di pubblica sicurezza e di mantenimento dell’ordine pubblico”.

Controlli dai quali, in sostanza, emerge un generale rispetto delle norme: su 4018 persone controllate in appena 4 giorni, dal 6 al 9 dicembre, sono meno di 30 le sanzioni comminate. Di questi controlli ben 2220 sono stati a cura della Polizia di Stato, 381 dei Carabinieri, 249 della Finanza, 34 della Polizia Provinciale. Il tutto con una rete di controllo di cui sono stati parte integrante anche i comuni, fra questi in provincia svetta il comune di Bientina con 70 controlli, seguito a ruota dai Pisa, Buti, Cascina, Montescudaio, Palaia, Pontedera e San Miniato.

Gli esercizi controllati in quattro giorni sono 552, da cui sono scattate 6 sanzioni: 3 a Bientina, 1 a Casciana Terme, 2 a San Miniato.

