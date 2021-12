Coronavirus, 18 nuovi casi nel comprensorio del Cuoio

Sono 18 – in calo rispetto a ieri – i nuovi casi di coronavirus nel comprensorio del Cuoio, segnalati oggi (11 dicembre) dalla Regione. In Toscana i contagi invece salgono a 924.

Nel dettaglio, nel comprensorio, i contagi sono stati individuati a Santa Maria a Monte 1, Santa Croce 5, Montopoli 3, Fucecchio 6, San Miniato 3.