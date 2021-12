Sorelline morte in FiPiLi, per il perito “il camionista sbagliò manovra”

Era il 20 giugno del 2016. In un tragico incidente in FiPiLi, tra gli svincoli di Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno, morirono le due sorelline di 6 e 9 anni di Cascina nell’auto guidata dal padre che si scontrò con un tir (qui).

I soccorsi, prestati per primo dal padre, furono inutili e la tragedia immensa per la famiglia, è ancora indelebile nella mente di tutto il comprensorio del Cuoio, che si trovò in un abbraccio ideale ai due angeli.

Un incidente certo, ma che ha ancora aperta una questione: di chi fu la manovra sbagliata? Da lì il processo, ancora in corso. Secondo la ricostruzione fatta in aula ieri 10 dicembre dal perito nominato dal Tribunale, la responsabilità sarebbe dell’autista del mezzo pesante in quanto non si sarebbe dovuto fermare lì, se non per necessità e, nel caso, per ripartire, avrebbe dovuto chiamare la polizia dato che lo spazio era poco.

Il papà delle bimbe, sempre secondo il perito, non viaggiava a una velocità inadeguata e provò anche ad evitare il tir, ma la manovra non riuscì per i pochissimi secondi a disposizione.