Incidente in FiPiLi, code da San Miniato

Code in aumento si stanno registrando in FiPiLi, nel tratto di San Miniato in direzione mare. Attorno alle 18,30 di oggi 13 dicembre infatti, si è verificato un incidente sulla strada di grande comunicazione, tra gli svincoli di San Miniato Basso e Santa Croce sull’Arno.

Al momento sono in arrivo i mezzi di soccorso e si stanno già formando lunghe code, tanto che per chi proviene da Firenze, è consigliato uscire a Empoli. Una persona è stata accompagnata all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in condizioni al momento non preoccupanti.