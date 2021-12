Scontro frontale tra due moto, una donna in gravi condizioni

L’impatto violento, viste le conseguenza per la salute dei due motociclisti è avvenuto in via dei Prati a san Miniato Basso. Due mototini si sono contrate, probabilmente in mdo frontale, forse complice l’oscurità o una manovra incauta, ma il risultato è stato che una donna di 79 anni di San Miniato basso è stata trasprotata d’urgenza al Cto di Careggi a Firenze vista la gravità della sue condzioni.

L’altro motociclista di 16 anni in sella a uno moto di piccola cilindrata, vista l’età, si è causato delle lesioni ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso inviati dal 118 di Pistoia e la polizia municiaple di San Miniato che ha cercato di capire la dinamica dei fatti, anche se per il momento ci sono ancora aspetti su cui gli agenti stanno lavorando in modo scrupoloso vista anche la singolarità dell’incidente.

Notizia in aggiornamento