“Un ragazzo d’oro”, addio a Stefano

“Un ragazzo d’oro, amabile, sempre disponibile”. Lo ricordano così, oggi a San Miniato, Stefano Forgione morto ad appena 42 anni domenica 12 dicembre. Un malore improvviso, mentre era con altre persone nell’agriturismo di famiglia, se lo è portato via senza preavviso, strappandolo all’affetto dei genitori e del fratello.

La famiglia, impegnata nel settore costruzioni, è molto conosciuta a San Romano, dove vive. Ma Stefano si era fatto apprezzare anche a Balconevisi, dove aveva giocato a calcio.

Proprio l’Us Balconevisi lo ricorda come “un grande amico. Un nostro compagno di squadra con il quale abbiamo condiviso tanti anni sui campi. Ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell’Us Balconevisi con i suoi gol spettacolari, ma soprattutto con la sua allegria e la sua passione. Ciao Stefano, sarai sempre parte della nostra grande famiglia”. Da qualche anno, dopo un infortunio, non giocava più ma aveva mantenuto i legami con la squadra.