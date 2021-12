Incidente tra scooter, è grave la donna di San Miniato Basso

E’ ancora ricoverata all’ospedale di Careggi a Firenze la donna rimasta ferita in modo serio nell‘incidente tra due scooter a San Miniato Basso (qui la notizia).

Nel pomeriggio di ieri 14 dicembre, i due scooter, uno con due persone a bordo, si sono scontrati all’angolo tra via Capitini e via Prati e la donna di 79 anni era stata proiettata via dalla sella dello scooter ed era ricaduta violentemente a terra.

Mentre la polizia municipale di San Miniato è ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, le condizioni della donna restano gravissime.