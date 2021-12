Poteva anche finire in tragedia. Questa mattina 15 dicembre, a Fucecchio, su via Enrico Mattei, solo per fortuna in quel momento non transitavano veicoli né persone a piedi. Poco dopo le 7 infatti, uno dei grossi pini che costeggiano viale Mattei sul lato opposto della scuola dell’infanzia la Gabbianella è caduto sopra il marciapiede con i rami che si protendevano anche sulla carreggiata. La fila dei pini si trova a destra rispetto a chi proviene da Ponte a Cappiano quasi in corrispondenza del marciapiede.

L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio e sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo Valdarno Ovest di stanza a Fucecchio della polizia locale dell’Unione dei Comuni e una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a tagliare i rami che sporgevano sulla carreggiata e a mettere il sicurezza l’area. La circolazione è stata regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni. Sul posto è arrivata anche una squadra dell’ente gestore del servizio gas metano in quanto l’albero era finito sopra ad una centralina distruggendola.

Foto 3 di 5









Per evitare pericoli, la distribuzione del gas è stata momentaneamente sospesa. Anche i tecnici del Comune di Fucecchio sono arrivati sul posto per cercare di capire i motivi per i quali il grosso pino è caduto e valutare se possono esserci ulteriori cadute in quanto gli alberi si estendono per una lunghezza di circa 80 metri con le radici che in alcuni punti riaffiorano sia sull’asfalto che sul marciapiede.

A seguito del sopraluogo dei tecnici, presente anche il sindaco, è stato deciso con procedura d’urgenza al fine di evitare ulteriori pericoli come quello scampato al mattino, di recidere tutti i pini presenti. Pertanto è stata chiusa la strada all’altezza di via Fucecchiello via Foscolo ed all’altezza della rotatoria su viale Mattei e viale Colombo per consentire l’intervento di messa in sicurezza. Il cantiere previsto questa mattina per la potatura dei platani in via Sanminiatese è stato quindi spostato per motivi di emergenza in viale Mattei. Il taglio dei platani su via Sanminiatese previsto da oggi per tre giorni (questo) è stato quindi spostato a lunedì.