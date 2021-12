Frontale a Lari: morta una donna, gravi due bambini

Tragedia a Lari nell’incidente avvenuto oggi (16 dicembre) all’ora di pranzo.

Nel frontale tra due auto, avvenuto in via del Commercio, ha perso la vita una donna. In auto anche i suoi figli, due bambini, rimasti feriti e portati in ospedale in gravi condizioni.



Un altro automobilista è stato portato in pronto soccorso dal Pegaso. Meno gravi le altre persone rimaste coinvolte nel drammatico incidente.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pisa.

Notizia in aggiornamento…