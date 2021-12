“Ho già prenotato per mio figlio”, Barnini all’hub vaccinale di Empoli per le prime 82 vaccinazioni pediatriche

E’ stata avviata da oggi 16 dicembre la campagna vaccinale anti Covid dedicata ai bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e 11 anni. Dalle 8 di questa mattina sono state somministrate le prime dosi di vaccino Pfizer all’interno dell’Hub Sesa di Empoli. Oggi sono state effettuate 82 vaccinazioni e sono in programma per tutta la settimana (dal 16 al 22 dicembre) già 551 dosi prenotate sul portale regionale. All’interno del punto vaccinale le somministrazioni ai più piccoli sono effettuate nella fascia oraria dalle 8 alle 19,30.

I bambini saranno vaccinati in uno spazio dedicato dal personale sanitario, medici, assistenti sanitari e infermieri, oltre al supporto di operatori per la registrazione e l’accoglienza. Lo spazio dedicato ai più piccoli è stato allestito per l’occasione dalla Fondazione Sesa con pannelli colorati per rendere più gradevole e gioiosa il momento della vaccinazione.

E’ prevista la collaborazione dei pediatri di famiglia i quali, oltre che nei propri ambulatori, potranno vaccinare anche all’interno degli Hub vaccinali. Sono già arrivate le prime 4 adesioni.

L’accoglienza dei bambini all’ingresso dell’Hub è curata da operatori dedicati ed anche dalle associazioni di volontariato del territorio, tra cui l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Firenze, sezione Empoli, che contribuirà in alcuni giorni con i propri operatori ad “animare” l’attesa indossando la divisa da vigile del fuoco ed accompagnando i bambini all’interno della sede vaccinale.

“L’avvio della campagna di vaccinazione nei bambini – dichiara Brenda Barnini sindaca di Empoli – ci dice due cose importanti. La prima è che siamo veramente vicini all’obiettivo della copertura totale della popolazione e quindi che gli spazi per il virus di continuare a circolare e rafforzarsi diminuiscono ogni giorno. La seconda cosa importante è che finalmente anche i più piccoli potranno essere protetti e da mamma, oltre che da Sindaca, invito tutti ad aderire alla campagna di vaccinazione per i bambini. Personalmente ho già prenotato l’appuntamento per mio figlio che ha 6 anni, lo faccio con quel poco di preoccupazione che tutte le mamme hanno quando si tratta dei loro figli ma con la consapevolezza, com’è avvenuto con tutti i vaccini fatti fino a qui, che servirà a lui per proteggersi e contribuirà a proteggere tutti i suoi coetanei e in particolare quelli più fragili”.

Al termine della vaccinazione verrà consegnato ai bambini un buono omaggio per il ritiro di una calamita morbida con l’immagine della “Pimpa” (testimonial di questa campagna vaccinale pediatrica) al momento della dose di richiamo, predisposta dalla Regione Toscana.

La Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno inferiore ha sottoscritto un accordo con la Rete bibliotecaria Rea.net, capofila Empoli e la rete bibliotecaria Bibliolandia, capofila San Miniato, per mettere a disposizione a rotazione un centinaio di libri per bambini in uno scaffale dedicato così da allietare la fase di attesa.

“Vorrei ringraziare – sottolinea Franco Doni, direttore della Società della Salute zona empolese -, a nome dell’Azienda Sanitaria e delle amministrazioni comunali della nostra zona, la Fondazione Sesa per l’impegno e la dedizione di questi giorni nella cura dell’allestimento dello spazio dedicato ai bambini e tutte le associazioni del territorio e della Protezione Civile che contribuiscono con il loro supporto nella gestione di questa fase delicata di campagna vaccinale. Stiamo ricevendo anche altre richieste di collaborazione che provvederemo a valutare perché ritengo sia importante adesso più che mai un forte lavoro di squadra per raggiungere un’ampia copertura vaccinale anche per la fascia dei più piccoli”.